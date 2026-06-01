Lepore (Pd): “a Bologna non ci sono baby gang”

Romano Reggiani, regista e attore bolognese, che ha preso parte all’evento di Radio Immaginaria, ha affermato: “Questa città non penso sia sicura, per me non lo è per niente. E mi dispiace”, considerando che “io vivo a Bologna, mi piace Bologna, amo Bologna e rimarrò a Bologna per sempre – continua –. Però è una città che ha visto dei peggioramenti non da poco”. Per questo motivo, “penso che le istituzioni dovrebbero fare molto di più. Un po’ in tutta Italia”, ma nel caso specifico delle Due Torri, “Bologna è proprio allo sbando“,

Lo scrive www.ilrestodelcarlino.it

Un pensiero netto e chiaro, che raggiunge anche il sindaco Matteo Lepore, che tende l’orecchio verso i racconti dei giovanissimi: “Li ascolteremo perché la violenza giovanile preoccupa innanzitutto i ragazzi – inizia –. A tutti gli incontri che facciamo da anni nelle scuole, ci raccontano che a volte escono con qualche arma perché preoccupati per la loro sicurezza, la loro incolumità”.

In questo contesto, “non dobbiamo immaginare i ragazzi che usano le armi per ammazzarsi fra di loro, soprattutto a Bologna non ci sono baby gang”, assicura il primo cittadino, che precisa: “Ci sono ragazzi che a volte fanno cose che non devono fare. Ma ci sono soprattutto ragazzi spaventati che con queste armi che girano a volte si fanno del male, fanno del male ai loro amici, perché una proliferazione di armi da taglio, come si vede anche negli Stati Uniti con le armi da fuoco, crea purtroppo più possibilità che i ragazzi fra di loro le possano usare”.

Forse Lepore non è molto informato sui fatti che accadono nella sua città. A Bologna le baby gang ci sono!

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