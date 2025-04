Bologna, questore: ‘non semplicemente baby gang, il fenomeno è ancora più grave’

“Attenzione a parlare semplicemente di baby gang, non per minimizzare il fenomeno, ma al contrario per dire che il fenomeno addirittura più grave”

Le indagini sono ancora in corso, premette il questore Antonio Sbordone, ma il quadro in cui è maturato l’episodio della rissa tra giovanissimi a colpi di machete di due giorni fa in via Agucchi, e che ha portato al ferimento grave di un ragazzo di 22 anni, “è chiaro e credo che potremo anche dire a breve di avere individuato il responsabile”.

È proprio l’escalation di violenza, che coinvolge sempre più giovanissimi, il tema che deve diventare “una delle priorità anzi forse la prima tra le priorità, questa della violenza giovanile e che effettivamente preoccupa e va ben al di là dal concetto di baby gang che si sente ripetere”.

Le bande giovanili, prosegue Sbordone, “sono fenomeni appunto criminali da combattere sul terreno della criminalità, del contrasto alla criminalità. Qui mi pare di poter dire che siamo di fronte a un fenomeno di violenza diffusa. Di atteggiamenti violenti, tracotanti, arroganti e qui abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all’inclusione, al disagio, alla mancata integrazione, difficoltà nella sfera dell’affettività… Insomma questioni molto, molto importanti”.

Per questo, avverte Sbordone, “attenzione a parlare semplicemente di baby gang, non per minimizzare il fenomeno ma al contrario per dire che il fenomeno addirittura più grave dell’esistenza delle baby gang”.

