Baby gang a Bologna, 13enne costretto a inginocchiarsi perchè non aveva soldi da farsi rubare

Un nuovo episodio di violenza giovanile scuote Bologna. Secondo quanto denunciato da Elena Foresti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, due ragazzi sono stati aggrediti in zona Saffi da una presunta baby gang. Uno dei due, appena 13 anni, sarebbe stato colpito, costretto a inginocchiarsi e a chiedere scusa per non avere denaro da consegnare agli aggressori.

“Esprimiamo solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia – afferma Foresti –. Questi episodi stanno diventando sempre più frequenti e coinvolgono giovanissimi, vittime di altrettanto giovani aggressori”.

Secondo il consigliere FdI, il fenomeno delle baby gang a Bologna sta generando ansia e preoccupazione in molte famiglie, che temono per l’incolumità dei propri figli.

Foresti: “Serve l’esempio, ogni azione deve avere una conseguenza”

“Le istituzioni devono agire unite – prosegue Foresti –. I giovani hanno bisogno di progetti educativi, ma chi sbaglia deve capire che ogni azione ha una conseguenza. Solo così si può sviluppare un autentico senso di responsabilità”.

Il rappresentante di Fratelli d’Italia chiede interventi più incisivi e misure concrete per contrastare il dilagare delle baby gang, soprattutto nei quartieri più sensibili della città. “Oggi è fondamentale insegnare che ogni azione ha una conseguenza e contrastare con efficacia il fenomeno dilagante delle baby gang”, conclude.

