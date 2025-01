Ex consigliere di Obama vola in Gb per violentare una bambina di 9 anni: condannato

Un ex consigliere senior dell’amministrazione di Barack Obama è stato condannato a 11 anni e mezzo di carcere dopo essere volato nel Regno Unito per violentare quella che credeva fosse una bambina di nove anni. In realtà, la bambina di cui intendeva abusare non esisteva e si trattava di un’operazione sotto copertura della polizia del Bedfordshire.

Rahamim Shy, 47 anni, un banchiere d’investimento internazionale di Jersey City, New Jersey, è stato condannato mercoledì alla Luton Crown Court. Shy aveva lavorato come consigliere senior per Pakistan e Afghanistan durante l’amministrazione Obama prima del suo arresto a Bedford lo scorso febbraio.

Shy è volato all’aeroporto di Gatwick il 23 febbraio 2024, prima di guidare fino a Bedford dove è stato arrestato. Gli ufficiali hanno trovato peluche e preservativi nel suo bagaglio, che secondo i pubblici ministeri dimostrano la sua intenzione di adescare la bambina prima di abusarne.

Il banchiere internazionale aveva trascorso più di un mese a pianificare l’incontro, scambiando messaggi con qualcuno che credeva fosse la nonna della bambina, “Debbie”.

“Debbie” era in realtà un agente sotto copertura della polizia del Bedfordshire che aveva comunicato con Shy tramite un forum online e app di messaggistica. Durante le sue comunicazioni, Shy descrisse in dettaglio gli atti inquietanti che intendeva compiere sulla bambina.

www.gbnews.com