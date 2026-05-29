Torino, urla e spacca i finestrini di 8 auto: fermato nigeriano

I fatti sono avvenuti al confine tra Torino e Moncalieri, precisamente tra via Corrado Corradino e piazza Bengasi

Un 26enne è stato tratto in arresto dopo aver danneggiato otto auto che si trovavano posteggiate in strada. Fermato in evidente stato di alterazione, il giovane aveva con sé bottiglie di vetro, un taglierino con lama di 15 cm, un cacciavite e una lametta.

Danneggia otto auto tra Torino e Moncalieri

Era notte quando numerosi residenti hanno iniziato a sentire le urla, poi i vetri di finestrini e parabrezza delle auto cadere a terra in frantumi. Così infatti il 26enne, di origine nigeriana, stava agendo senza un apparente motivo, in preda ad un’alterazione di natura psicofisica, intercettato dagli agenti di una volante dell’UPGSP all’altezza dei Giardini Battistini, a Moncalieri, dove si stava dirigendo. Con sé, in mano, aveva ancora delle bottiglie di vetro che man mano recuperava dai bidoni dell’immondizia, usandole per danneggiare le auto.

L’arresto

Otto quelle che aveva già colpito, al confine tra Torino e Moncalieri, spaccando finestrini e parabrezza con conseguente riversamento di vetri all’interno degli abitacoli. Fermato e arrestato per danneggiamento aggravato, il 26enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 26enne ha l’obbligo di firma.

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