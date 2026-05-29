Parma, la famiglia di un maranza denuncia i professori aggrediti

Tre ragazzi di 17, 16 e 15 anni sono indagati a vario titolo per “violenza o minacce aggravate” nei confronti di personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni. I fatti sono avvenuti in un parco vicino all’Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” di Parma. Al più giovane, il 15enne, la Procura per i Minorenni di Bologna contesta anche “lesioni aggravate dall’uso di arma impropria” per aver colpito uno dei professori al torace con una cintura e la fibbia metallica.

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Nei giorni scorsi la Polizia ha perquisito le abitazioni dei tre minorenni, sequestrando i cellulari e gli abiti indossati durante la rissa.È emerso intanto un nuovo video che mostra i momenti immediatamente precedenti alla colluttazione.

L’avvocato Claudia Pezzoni, difensore del 17enne, ha dichiarato: “Il video che abbiamo depositato ci porta all’anteprima di quello che è stato già mostrato, sono i momenti immediatamente precedenti che possono dare una nuova luce al racconto oggettivo”.

La famiglia del 17enne ha sporto denuncia contro i professori. Sempre l’avvocato Pezzoni ha aggiunto: “La verità va cercata su entrambi i lati”. L’avvocato Virginia Oddi, che tutela il 16enne (visibile nel video mentre viene bloccato a terra da un insegnante), ha affermato: “Puntiamo a ricostruire il fatto nella maniera più chiara possibile e dimostrare che la condotta del mio assistito non contiene alcun profilo di rilevanza penale”.

Le indagini proseguono su più fronti: da una parte la Procura per i Minorenni valuta le posizioni dei tre studenti, dall’altra si esaminano le denunce presentate dalle famiglie dei ragazzi contro i docenti. Il caso ha creato forte dibattito nell’opinione pubblica parmense.

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