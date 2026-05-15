Torino, strappa la collanina a una 73enne: arrestato nordafricano

Un tentativo di rapina finito male: ad una donna di 73 anni è stata sfilata una collanina, poi la rincorsa dei due autori dell’aggressione, e alla fine li fa arrestare. Il fatto, accaduto alcuni giorni fa a 400 metri dalla chiesa della Gran Madre di Torino, in pieno centro.

La reazione della donna ha attirato l’attenzione dei passanti – e fatto rallentare la fuga degli assalitori – che hanno poi materialmente trattenuto uno dei due ragazzi fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri.

In pochi minuti, i militari della Stazione di Barriera Casale sono poi arrivati sul posto traendo in arresto il ventiquattrenne, nordafricano e senza fissa dimora sul territorio nazionale, responsabile del cosiddetto “furto con strappo”.

rainews.it