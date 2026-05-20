Torino, lite tra stranieri: 32enne accoltellato

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ambulanza

TORINO – Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ieri sera alle 22.30, l’uomo sanguinava e aveva ferite all’addome e al torace. E’ mistero in corso Vercelli, dove il 118 di Azienda zero ha soccorso una persona di origine extracomunitaria all’interno di un negozio al civico 236.

Il ferito, 32 anni, è stato subito medicato e portato in ambulanza al vicino ospedale San Giovanni Bosco. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire cosa sia accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe degli effetti di una lite tra alcuni cittadini stranieri. Il 32enne ferito non avrebbe voluto sporgere denuncia.

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