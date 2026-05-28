Leone XIV al volante della nuova Ferrari a Castel Gandolfo

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Leone XIV al volante della nuova Ferrari

La nuova Ferrari Luce è stata presentata a Papa Leone XIV presso la residenza di Castel Gandolfo. Erano presenti il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell’azienda.

“È stata una grande emozione e un immenso onore – ha affermato Elkann – incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari. Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un’occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari”.
Nel corso dell’incontro John Elkann ha donato al Pontefice il volante dell’auto.
ANSA

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