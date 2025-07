Michel Platini vittima di rapina in casa, rubati trofei e medaglie

I ladri non si fermano nemmeno di fronte a Le Roi, il re del calcio francese

Michel Platini è stato svegliato venerdì 18 luglio, alle prime luci dell’alba, da una brutta sorpresa: quando è andato a controllare di chi fosse il colpevole dei rumori in giardino che lo avevano svegliato si è trovato faccia a faccia col responsabile: un uomo incappucciato e completamente vestito di nero, che si è introdotto nella residenza dell’ex campione per compiere un furto. L’intruso era già in fuga e poco ha potuto la vittima della rapina, che si è limitata a prendere atto di quanto accaduto e chiamare la polizia.

Numeri dieci nel mirino

Le forze dell’ordine sono subito arrivate sul posto, una residenza nei pressi di Marsiglia, notificando la mancanza di una ventina di medaglie e di alcuni trofei trafugati dal ladro. Quest’ultimo avrebbe scassinato uno degli ingressi del capanno da giardino, dove Platini teneva i riconoscimenti, probabilmente sapendo già cosa cercare.

La procura di Marsiglia ha aperto un’indagine per furto con scasso aggravato e si sta già indagando su quanto accaduto nei pressi dell’abitazione. Sebbene l’ex presidente dell’UEFA abbia visto l’uomo in fuga, tra i due non ci sarebbe stato alcun contatto fisico diretto. Platini, fresco settantenne, non è il primo simbolo del pallone a venire preso di mira da malviventi nell’ultimo periodo. Un anno fa aveva fatto scalpore l’episodio analogo vissuto da Roberto Baggio rapinato nella sua residenza, con minacce pure al figlio, come raccontato più di recente.

