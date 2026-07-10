Rai sospende repliche estive di Report, Ranucci: “decisione sconcertante”

Sospese le repliche estive di Report. Lo comunica la Rai con una nota

“In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci – si legge – la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre“.

Ranucci: “Decisione sconcertante basata su congetture assurde”

Sigfrido Ranucci definisce “sconcertante” la decisione Rai di sospendere le repliche estive di Report, e in una nota dell’avvocato Roberto De Vita, parla di un provvedimento basato su “congetture assurde” e non sulla tutela del programma. Per il conduttore la scelta delegittima il lavoro della redazione e dei giornalisti che hanno realizzato “inchieste importanti in modo autonomo e indipendente” che sono un “vero patrimonio per l’informazione e la democrazia”.

I motivi della decisione

La sospensione estiva delle puntate di ‘Report’, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nasce per “la necessità di tutelare il marchio ‘Report’, il brand, e la redazione, compreso Sigfrido Ranucci”. Una decisione nata dopo una serie di “riflessioni sul da farsi, da un punto di vista prettamente aziendale”. Alla base della scelta, viene spiegato, ci sarebbero una serie di valutazioni, con l’obiettivo di preservare un prodotto considerato strategico per il servizio pubblico in attesa che il quadro si chiarisca. “Per l’azienda, Report è un brand importante”, viene sottolineato ancora all’Adnkronos.

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