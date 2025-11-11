Ex Ilva, fino a fine dicembre 5.700 dipendenti in Cigs

“La rimodulazione delle attivitÃ da qui a fine dicembre richiederÃ l’incremento del ricorso alla Cigs da 4.550 a circa 5.700 unitÃ , con integrazione del reddito”

Lo ha detto ai sindacati il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando come dal 1Â° gennaio a causa del fermo degli impianti per i lavori necessari alla de-carbonizzazione ci saranno invece 6.000 persone in cassa integrazione.

Attualmente, secondo quanto riferiscono i sindacati, l’organico effettivo dello stabilimento Taranto Ã¨ di 7.938 unitÃ . Di cui 5.371 operai,1.704 quadri, 863 equiparati.

Fm-Cisl: “La situazione Ã¨ molto critica”

“Oggi abbiamo un solo altoforno. La situazione Ã¨ molto critica per noi, non vediamo un piano industriale, ci attendiamo ci venga spiegato. C’Ã¨ una situazione drammatica, non c’Ã¨ un piano di ripartenza”. CosÃ¬ il segretario generale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, aveva affermato prima del vertice.

“Oggi – aveva proseguito il sindacalista – ribadiremo al governo che per dare concretezza a un piano industriale che parli di rilancio e de-carbonizzazione ci vuole un ruolo importante da parte dello Stato e poi costruire le alleanze con i privati. Ci preoccupa che la situazione sta drammaticamente peggiorando, per fine anno le risorse finanziarie per alimentare l’impianto verranno meno: quindi aspettiamo il governo, aspettiamo cosa ci dice e poi faremo le nostre valutazioni”.

