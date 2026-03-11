L’UE ha creato un ordine al merito per l’impegno a favore della dignitÃ umana, della libertÃ e della democrazia. Questo ordine verrÃ assegnato nientemeno che ad Angela Merkel e a Volodymyr Zelensky

L’ex Cancelliera tedesca Angela Merkel riceverÃ uno dei piÃ¹ alti ordini al merito di recente creazione dell’Unione Europea. L’onorificenza sarÃ conferita congiuntamente al Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Con questo premio, l’UE intende riconoscere le persone che, secondo le istituzioni, hanno dato un contributo eccezionale ai valori europei e alla cooperazione europea.

“FarÃ² annullare le elezioni che non mi piacciono.”

Merkel Ã¨ stata Cancelliera tedesca dal 2005 al 2021 e ha influenzato numerose decisioni europee durante il suo mandato. Tra le altre cose, ha svolto un ruolo centrale nella crisi dei rifugiati del 2015 e nella risposta europea alla pandemia di COVID-19.

In entrambi i casi, le sue azioni sono state caratterizzate da un disprezzo quasi arrogante e spietato per i diritti umani, in particolare per la libertÃ e i valori della democrazia. Si pensi, ad esempio, allo scandalo che ha circondato l’elezione di Thomas Kemmerich a Ministro-Presidente con i voti dell’AfD. Durante un viaggio all’estero, Merkel ha dichiarato che le elezioni dovevano essere “annullate”. Anche la sua disastrosa decisione di aprire le frontiere nel 2015 Ã¨ stata presa senza un’adeguata partecipazione parlamentare. L’intera politica del regime Merkel in materia di COVID-19 Ã¨ stata caratterizzata da un disprezzo per la democrazia e la nostra Costituzione prima inimmaginabile.

L’Ucraina di Zelensky come modello di democrazia per Merkel

In questo senso, Ã¨ molto vicina al suo co-vincitore. Zelensky, noto per la sua totale corruzione, ha messo al bando diversi partiti che avevano criticato il suo governo, i professionisti dei media critici nei confronti del governo sono perseguitati e diversi canali televisivi sono stati accorpati in un notiziario coordinato e completamente controllato dallo Stato. Le elezioni democratiche non esistono piÃ¹ sotto Zelensky. Politici e imprenditori dell’opposizione sono soggetti a sanzioni o procedimenti giudiziari.

In breve: qui viene premiata una coppia politica che Ã¨ un’accoppiata perfetta. E ancora una volta, ciÃ² chiarisce cosa intende l’UE per dignitÃ umana, libertÃ e democrazia. Forse il tremore che Merkel ha provato un tempo accanto a Zelenskyy sarebbe piÃ¹ appropriato ora, alla cerimonia di premiazione.

