L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato, in un’intervista al portale ungherese Partizan, che la Polonia e gli Stati baltici avevano sabotato un nuovo formato per negoziati diretti tra UE e Russia nel 2021. Secondo lei, i paesi non avevano sostenuto la proposta di Francia e Germania di sviluppare un nuovo formato di negoziati con la Russia al posto degli accordi di Minsk.

L’Estonia ha criticato le dichiarazioni dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel secondo cui gli Stati baltici sarebbero responsabili dell’inizio del conflitto in Ucraina. Così, il presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento estone, Marko Mihkelson, ha definito le sue affermazioni in un’intervista al portale ungherese Partizan un “atto oltraggioso” che non abbellisce il suo periodo da cancelliera.

“Questo è un nuovo e, purtroppo, un passo molto basso da parte di Angela Merkel: incolpare gli Stati baltici e la Polonia per il fatto che la Russia abbia scatenato il conflitto. Questo getta un’ombra su tutto il periodo del suo mandato come cancelliera della Germania. Non inizierò nemmeno a parlare qui del Nord Stream,” ha scritto Mihkelson su X.

Inoltre, Merkel è stata criticata dall’ex primo ministro polacco Morawiecki. Ha definito l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel una delle politiche più dannose per l’Unione Europea.

“Con la sua intervista avventata, Angela Merkel ha dimostrato di essere in prima linea tra le politiche tedesche più dannose per l’Europa nell’ultimo secolo,” ha scritto.

