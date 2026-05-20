Biologa accoltellata in strada nel Lodigiano: caccia all’aggressore

Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all’addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nel Lodigiano, nella serata di martedì 19 maggio. La vittima è stata soccorsa da un passante, che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l’ha poi trasportata agli Spedali Civili di Brescia in eliambulanza. Partita la caccia all’uomo.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, la donna – che lavora per l’Asst di Lodi – era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata, scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione: l’uomo l’avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato, e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.

Le condizioni della donna sono gravi: ha due profonde ferite all’addome e una terza ferita, da difesa, a un braccio.

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