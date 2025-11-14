La UE acquista 8 milioni di dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie

“Oggi abbiamo rafforzato la preparazione vaccinale dell’Europa.
Abbiamo firmato un nuovo contratto di approvvigionamento congiunto per un massimo di 8 milioni di dosi di vaccino contro il vaiolo e l’MPox, rafforzando la nostra preparazione collettiva per future epidemie.
La vigilanza Ã¨ essenziale per salvaguardare la sicurezza sanitaria in tutto il territorio.”
Lo scrive la Commissione europea su X.
Today we strengthened Europeâ€™s vaccine preparedness.
We’ve signed a new joint procurement contract for up to 8 million mpox and smallpox vaccine doses, boosting our collective readiness for future outbreaks.
Vigilance is essential to safeguard health security across ðŸ‡ªðŸ‡º.
â€” European Commission (@EU_Commission) November 13, 2025