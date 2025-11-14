La UE acquista 8 milioni di dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie

ImolaOggi SanitÃ  e Salute, News 2025, Vetrina

vaccino contro il vaiolo delle scimmie

“Oggi abbiamo rafforzato la preparazione vaccinale dell’Europa.
Abbiamo firmato un nuovo contratto di approvvigionamento congiunto per un massimo di 8 milioni di dosi di vaccino contro il vaiolo e l’MPox, rafforzando la nostra preparazione collettiva per future epidemie.
La vigilanza Ã¨ essenziale per salvaguardare la sicurezza sanitaria in tutto il territorio.”
Lo scrive la Commissione europea su X.

Articoli correlati

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Vaiolo scimmie, Oms: “non Ã¨ piÃ¹ un’emergenza internazionale”

vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia in uomo che rientrava dall’Africa

Vaiolo delle scimmie vaccini

Mpox: il film della falsa emergenza si ripete ed Ã¨ inquietante

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *