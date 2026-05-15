Ostia, 40enne accoltellato dalla compagna: è gravissimo

Le urla hanno attirato i vicini, le chiamate al 112 e l’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi

A Ostia, un violento diverbio tra conviventi si è trasformato in un tentato omicidio. Un uomo di circa 40 anni ora lotta per la vita dopo essere stato accoltellato dalla compagna, una 25enne, che lo ha ferito con diversi fendenti. A dare l’allarme è stata la madre della vittima. Nell’appartamento i rilievi hanno portato al sequestro di un coltello da cucina ancora intriso di sangue. Per la compagna dell’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

La vittima in pericolo di vita

L’allarme, secondo quanto appreso da RomaToday, è scattato intorno alle 7 del mattino, quando la madre della vittima, presente in casa al momento dei fatti, ha richiesto l’intervento urgente del 118. Il personale sanitario ha trovato l’uomo con diverse ferite da arma da taglio, la più grave delle quali al torace.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e, secondo quanto riferito dai medici, sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e l’arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia. All’interno dell’abitazione, i militari del gruppo Ostia hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici, rinvenendo e sequestrando un coltello da cucina ancora sporco di sangue, ritenuto l’arma del delitto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un diverbio tra l’uomo e la sua convivente, entrambi romani. D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita presso il carcere di Rebibbia in attesa dell’udienza di convalida.

Il contesto

Entrambi i protagonisti della vicenda sono già noti agli archivi delle forze dell’ordine e indicati come consumatori di sostanze stupefacenti. Nonostante il contesto di fragilità sociale in cui è maturata l’aggressione, agli atti non risultavano precedenti denunce o segnalazioni per episodi di maltrattamenti in famiglia tra i due conviventi.

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