Pinerolo, commerciante derubato in strada si accascia e muore

Prima lo scippo in pieno centro, poi il malore fatale

Un uomo di 60 anni è morto nella serata di ieri, martedì 5 maggio, dopo essere stato derubato dell’incasso del giorno mentre si trovava in piazza Cavour a Pinerolo, in provincia di Torino. Il commerciante, titolare di un magazzino di prodotti alimentari a Bricherasio, sarebbe stato avvicinato da una persona dopo essere sceso dalla sua auto. In pochi istanti il ladro è riuscito a sottrargli una cassetta che conteneva l’incasso del giorno. Denaro che con tutta probabilità il 60enne stava andando a depositare in banca. Dopo il furto il 60enne è riuscito a chiamare i carabinieri per raccontare quanto era accaduto.

Il malore fatale

Quando i militari sono arrivati sul posto, il commerciante ha iniziato a sentirsi male. Ha avuto il tempo di sussurrare “mi hanno derubato”, prima di accasciarsi sul marciapiede, privo di conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il malore è risultato fatale per il cuore del 60enne.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Secondo i carabinieri, i ladri potrebbero aver studiato i movimenti dell’uomo, seguendolo fin dalla partenza da Bricherasio.

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