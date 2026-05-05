Cumiana, animatore della parrocchia pestato selvaggiamente dal branco

Accerchiato da alcuni ragazzi, colpito con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante per aver parcheggiato l’auto troppo vicino ai loro scooter

Vittima dell’aggressione un ventenne, animatore dell’oratorio e dei centri estivi di Cumiana, nel Torinese. Ãˆ quanto avvenuto sabato pomeriggio, in pieno centro, secondo la ricostruzione dei carabinieri del paese di ottomila abitanti, che sono al lavoro per risalire agli aggressori: avrebbero tra i diciotto e i vent’anni. Un’identificazione che potrebbe arrivare giÃ nelle prossime ore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari dell’Arma. A immortalarli sarebbero state quelle del Comune.

Fabrizio, questo il nome del giovane, Ã¨ stato colpito al volto riportando gravi lesioni. Insultato per come aveva parcheggiato, senza reagire, ha spostato l’auto, ma loro, non contenti, lo hanno inseguito con gli scooter, circondandolo. Poi sono scesi e lo hanno picchiato. Soccorso da chi ha assistito alla scena Ã¨ stato trasportato in ospedale, da dove Ã¨ stato dimesso dopo 24 ore. Probabilmente dovrÃ essere operato al naso.

Il parroco, don Carlo Pizzocaro, durante la messa di ieri ha definito quei ragazzi un “branco di bestie”. “Quel sangue a terra, nel cuore del paese, Ã¨ un capo d’accusa cui ciascuno di noi deve rispondere – afferma don Carlo -. Un ragazzo ridotto a vittima da altri quattro ragazzi rivelatisi carnefici. Nessuna ragione, solo cieca violenza: un lupo che divora l’ennesimo agnello, senza che un cane trovi il coraggio di fare nulla”.

“E non mascheriamoci dietro l’espressione ‘disagio giovanile’: questo branco in mezzo al gregge Ã¨ il fallimento del gregge stesso – continua il parroco -. Se non sappiamo difendere i buoni arrivando anche ad allontanare i cattivi, se necessario, presto ci rimarranno solo le lacrime della disgrazia e il sangue della vendetta”.

Anche il sindaco di Cumiana, Roberto Costelli, Ã¨ intervenuto sulla vicenda: “Un atto assolutamente ingiustificabile, del tutto insolito per la nostra comunitÃ : non ricordo episodi simili negli ultimi quarant’anni se non qualche scazzottata a scuola o nel centro sportivo. Questa violenza denota odio e rabbia verso il primo che capita e questo Ã¨ estremamente grave e pericoloso”.

Secondo Costelli gli aggressori di Fabrizio potrebbero essere “responsabili anche di altri atti di vandalismo di livello subalterno”. “Ãˆ ora di finirla con le analisi sociologiche e psicologiche perchÃ© ci abbiamo provato in questi anni ma credo che ora la giustizia ordinaria debba intervenire con la giusta punizione prevista dalle leggi – ha aggiunto -. Siamo una comunitÃ che nei momenti difficili Ã¨ molto unita e anche le mele marce devono essere recuperate”.

ANSA