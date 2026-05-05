Confindustria: ‘se guerre fino a fine anno, andremo in recessione’

Attualmente le imprese lavorano in uno scenario di grande incertezza: il nostro ufficio studi ha elaborato tre scenari diversi e, tra questi, se arriviamo con le guerre fino a fine anno andremo in recessione”.Â Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
“Come imprenditori dobbiamo sempre essere fiduciosi della qualitÃ dei nostri prodotti e sulla capacitÃ di resilienza enorme delle nostre aziende, ma se arriviamo con il petrolio a 140 dollari a fine anno si genereranno 21 miliardi in piÃ¹ di costo dell’energia per le nostre imprese: il costo energia Ã¨ uno dei capitoli principali da risolvere”, aggiunge Orsini intervenendo al Salone del risparmio a Milano. ANSA