Folle inseguimento, marocchino travolge carabiniere e si schianta contro la gazzella

Serata di follia e violenza quella vissuta mercoledÃ¬ in via della Costituzione ad Arese (Milano), dove un normale controllo del territorio si Ã¨ trasformato in un pericoloso inseguimento terminato con uno scontro frontale. Un marocchino di 25 anni Ã¨ finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica: lâ€™inseguimento e lo schianto

Tutto Ã¨ iniziato quando i carabinieri della Stazione di Arese, durante un pattugliamento di routine, hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo. Non appena i militari hanno accennato al controllo, la situazione Ã¨ precipitata: il passeggero Ã¨ riuscito ad aprire la portiera e a dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Il conducente, invece, ha pigiato sull’acceleratore nel tentativo di aprirsi un varco. Durante la manovra disperata, il giovane ha urtato violentemente tre veicoli parcheggiati e ha travolto un militare che stava cercando di fermarlo. La sua corsa Ã¨ terminata solo quando si Ã¨ schiantato contro l’autoradio dei carabinieri, danneggiando pesantemente la parte anteriore della gazzella.

Il sequestro e i soccorsi

Una volta bloccato e messo in sicurezza, il venticinquenne Ã¨ stato perquisito. All’interno dell’abitacolo, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 14 dosi di cocaina giÃ confezionate e pronte per la vendita e 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’attivitÃ illecita.

Ad avere la peggio Ã¨ stato uno dei carabinieri intervenuti, colpito durante il tentativo di fuga del malvivente. Il militare Ã¨ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sacco, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Il provvedimento

L’arrestato, dopo le formalitÃ di rito, Ã¨ stato trasferito presso le camere di sicurezza di Rho. RimarrÃ a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo, mentre proseguono le indagini per identificare il complice riuscito a scappare.

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