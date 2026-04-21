Cocaina, coltelli e merce rubata in centro di accoglienza, arrestato tunisino

Arrestato un 17enne della Tunisia che nascondeva cocaina dentro un Cas di Firenze

La polizia Ã¨ intervenuta nel centro di accoglienza sabato mattina su segnalazione di uno degli educatori allarmato da questo ragazzo perchÃ¨ era armato di coltello. La Squadra Volanti Ã¨ andata nella struttura, in via Sacco e Vanzetti a Peretola, per la segnalazione di un ospite armato di coltello.

La polizia ha rintracciato il minore nella sua camera e gli ha trovato nell’armadio a uso esclusivo lo stupefacente, due bilancini di precisione, tre telefoni ed effetti personali di altri. Inoltre sulla scrivania in camera, c’erano tre coltelli di cui due a serramanico e uno da cucina con lama di circa 22 centimetri.

La cocaina per un totale di circa 26 grammi suddivisa in 38 involucri.

Tutto il materiale Ã¨ stato posto sotto sequestro.

L’arresto Ã¨ stato fatto per illecita detenzione di stupefacente, inoltre il 17enne Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione. (ANSA).