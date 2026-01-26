Unhcr (Onu) lancia la campagna ‘ferma il gelo’

ROMA, 26 GEN – Per contrastare i tagli agli aiuti umanitari Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, lancia la campagna “Ferma il Gelo”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti essenziali durante l’inverno a persone rifugiate e sfollate in 7 Paesi: Afghanistan, Siria, Ucraina, Giordania, Libano, Pakistan e Moldavia. Fino al 15 febbraio il numero da comporre per le donazioni Ã¨ il 45588.

In Ucraina 12,7 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, mentre in Siria sono 16,5 milioni le persone hanno bisogno di assistenza, la metÃ sono bambini. L’Afghanistan affronta una crisi umanitaria sempre piÃ¹ grave, tra deterioramento dei diritti umani, servizi al collasso e disastri naturali. “Milioni di persone vulnerabili, in fuga da conflitti e violenze, affrontano oggi il gelo senza protezione, mentre il drastico calo degli aiuti da parte di alcuni governi amplifica la gravitÃ dell’emergenza – afferma Laura Iucci, Direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia.

Senza nuovi finanziamenti, la capacitÃ di Unhcr di garantire assistenza vitale Ã¨ gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Per una famiglia in fuga, una semplice coperta significa calore, protezione e la speranza di superare la notte. Ogni giorno siamo sul campo per distribuire coperte, vestiti invernali e stufe, ma non basta, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo lanciamo un appello: fermiamo il gelo, adesso. Anche un piccolo contributo puÃ² fare la differenza: con 5 euro possiamo fornire due coperte e salvare due bambini”. ANSA