Zelensky: ‘fondi UE per il settore energetico ucraino’

Von der Leyen e Zelensky

Zelensky: “Serve il sostegno Ue al settore energetico ucraino”

Volodymyr Zelensky ha annunciato di avere avuto una “buona conversazione con Ursula von der Leyen. “Domani verrÃ  pubblicata la relazione annuale del pacchetto sull’allargamento 2025. Abbiamo discusso dei progressi dell’Ucraina nel percorso verso l’adesione all’Unione Europea e ci sono tutti i motivi per aspettarci un esito positivo. Naturalmente, abbiamo parlato anche del sostegno energetico.

Ursula ha parlato del coordinamento con diverse istituzioni e Paesi, nonchÃ© dei fondi che saranno destinati a sostenere il nostro settore dell’energia. I contributi potrebbero essere molto significativi e continueremo a lavorare per aumentarli. Abbiamo concordato che i nostri team inizieranno a lavorare all’attuazione di tutti i nostri accordi questa settimana e abbiamo coordinato i nostri prossimi contatti e passi congiunti”.Â  tgcom24.mediaset.it

