Torino, rider picchiato e rapinato da nordafricani

Un rider egiziano di 29 anni Ã¨ stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledÃ¬ 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino

Il giovane, uno studente del Politecnico che lavora per la piattaforma Glovo, stava effettuando l’ultima consegna del turno quando Ã¨ stato avvicinato all’altezza del civico 22, a poca distanza dalla Mole Antonelliana e dai Giardini Reali. Due uomini lo hanno colpito con calci e pugni per sottrargli i piatti d’asporto che trasportava nella borsa termica.

L’aggressione e la rapina

Secondo il racconto fornito dal fattorino, due persone descritte come nordafricane si sono avventate su di lui mentre stava per consegnare l’ordine ai clienti. Dopo averlo picchiato in mezzo alla strada, i delinquenti sono fuggiti portando via i sacchetti con il cibo e, forse, del denaro contante.

Sul posto Ã¨ intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. I militari hanno soccorso il 29enne, che Ã¨ stato successivamente trasportato in ospedale in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero per accertamenti. Il giovane Ã¨ apparso sotto choc, ma le sue condizioni non sono state giudicate gravi dal personale sanitario. Alla fine Ã¨ stato dimesso nel corso della notte successiva con una prognosi di una settimana.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per identificare gli autori della rapina, che erano conosciuti dalla vittima. Gli investigatori analizzeranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire le fasi dell’aggressione e individuare la via di fuga dei due uomini.

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