Roma: accoltella l’uomo conosciuto sul web, arrestata colombiana

Fra le ipotesi quella di una possibile richiesta di denaro poi sfociata nella lite culminata nell’accoltellamento

Una ragazza conosciuta sul web. Poi l’appuntamento finito nel sangue. Un ragazzo Ã¨ stato accoltellato al petto da una 32enne. Trovato in strada in una pozza di sangue nella zona di Colli Albani ha inizialmente riferito di essere stato vittima di una rapina. Gli investigatori hanno poi ricostruito l’accaduto Ã¨ arrestato una donna colombiana, trovata ancora con il coltello sporco di sangue.

Lite a Colli Albani

Sono state le volanti della polizia ad intervenire poco dopo le 22:30 di sabato sera in via Rocca di Papa. “Una lite nel cortile di un condominio”, la richiesta d’intervento al 112 da parte dei vicini allarmati dalle urla provenienti dalla palazzina di Colli Albani. Poco dopo un’altra richiesta d’intervento al numero unico per le emergenze per “un uomo gravemente ferito” in largo dei Colli Albani.

Grave in ospedale

Soccorso dal personale del 118 con una profonda ferita al petto l’uomo, un cittadino del Bangladesh di 25 anni, ha riferito di essere stato vittima poco prima di una rapina in un vicino parco. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni gli agenti hanno proseguito gli accertamenti nella palazzina di via Rocca di Papa dove era stata segnalata poco prima la lite dai residenti.

In carcere per tentato omicidio

Proprio qui, in un appartamento al piano terra, i poliziotti hanno trovato macchie di sangue nel cortile condominiale che portavano sino ad un appartamento. Nella casa una donna colombiana di 32 anni, sporca di sangue e un coltello con tracce ematiche. Arrestata per tentato omicidio Ã¨ stata portata in carcere a Roma a disposizione della magistratura.

Conosciuta su internet

Ascoltato il 25enne, dopo una iniziale reticenza, ha riferito di essersi incontrato con la donna dopo averla conosciuta su internet. Fra le ipotesi quella di una possibile richiesta di denaro poi sfociata nella lite culminata nell’accoltellamento.

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