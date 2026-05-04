Usa, Bessent: “Abbiamo il controllo di Hormuz”

Bessent: “Abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo”

“Abbiamo il pieno controllo” dello Stretto di Hormuz: lo “stiamo aprendo”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, ribadendo che l’economia iraniana è in “caduta libera”.

Il Centro congiunto di informazione marittima ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno istituito una “zona di sicurezza rafforzata” vicino al lato dell’Oman dello Stretto di Hormuz, come parte del “Project Freedom’ annunciato dal presidete degli Stati Uniti Donald Trump. Ha esortato i naviganti a coordinarsi strettamente con le autorità dell’Oman “a causa dell’elevato volume di traffico previsto”.

Ha inoltre avvertito che passare vicino alle rotte abituali, note come schema di separazione del traffico, “dovrebbe essere considerato estremamente pericoloso a causa della presenza di mine che non sono state completamente individuate e neutralizzate”.

Teheran: “Ogni movimento da Hormuz deve essere coordinato con noi”

“La sicurezza dello stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con l’Iran”. Lo ha dichiarato il comandante del quartier generale del Comando di Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi attraverso il canale a partire da oggi.

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