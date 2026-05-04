Teheran: “Forze Usa saranno attaccate se si avvicinano a Stretto”

Il comando militare congiunto iraniano ha avvertito che le forze armate statunitensi verrebbero attaccate se tentassero di avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz

“Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’aggressiva forza militare statunitense, sarà presa di mira se intende avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz”, ha affermato il comando militare congiunto Khatam al-Anbiya. Lo riporta Iran International.

Secondo la dichiarazione, qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti di modificare la situazione attuale non farebbe altro che complicare ulteriormente le cose e mettere in pericolo le imbarcazioni presenti nell’area. Ha inoltre aggiunto che il passaggio sicuro attraverso lo stretto deve essere coordinato con le forze armate iraniane.

Teheran: “Pronti a ogni scenario nello Stretto”

L’Iran è completamente preparato per ogni scenario nello Stretto di Hormuz, e “non permetterà a (il presidente statunitense Donald) Trump e alle forze americane di fare il prepotente”. Lo ha detto una fonte militare informata, citata dall’agenzia di stampa iraniana “Nour News”. Secondo la fonte, l’Iran ha in serbo anche “altri scenari” da mettere in atto “se necessario”.

Riferendosi ai colpi di avvertimento sparati dalle forze iraniane contro alcune imbarcazioni da combattimento statunitensi, la fonte ha assicurato che “le forze armate iraniane non permetteranno il passaggio alle forze da combattimento americane e qualsiasi transito nello Stretto di Hormuz non avverra’ senza il permesso delle forze armate iraniane”.

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