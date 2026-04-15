Scafista condannato per omicidio plurimo si sposa con l’ex presidente dell’ong Mediterranea

PALERMO – Da dieci anni Alaa Faraj, libico di 31 anni, Ã¨ in carcere all’Ucciardone a Palermo per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perchÃ© ritenuto uno degli scafisti del naufragio che ad agosto del 2015 provocÃ² 49 morti.

A dicembre dell’anno scorso il capo dello Stato Sergio Mattarella gli ha concesso la grazia parziale con uno sconto di pena di 11 anni e 4 mesi, per cui dovrebbe rimanere in galera ancora nove anni ma la detenzione potrebbe concludersi prima per sconti di pena.

Faraj, che si Ã¨ sempre professato innocente, a giugno sposerÃ Alessandra Sciurba, la docente per i diritti umani e attivista, ex presidente di Mediterranea Saving Humans, conosciuta in carcere durante un laboratorio e diventata la voce della sua battaglia per la veritÃ .

Secondo indiscrezioni a celebrare le nozze, nella chiesa San Gaetano a Brancaccio, quella di don Pino Puglisi, saranno l’Imam e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Dall’incontro tra Faraj e Sciurba Ã¨ nato il libro “PerchÃ© ero ragazzo” (edito da Sellerio e uscito nel settembre dello scorso anno), tratto dalle lettere che lui inviava alla docente che le ha trascritte e messe insieme per poi consegnarle all’editore palermitano.

Faraj, che Ã¨ anche tra i cinque finalisti della 22/a edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani, aveva 20 anni e frequentava il primo anno di ingegneria quando lasciÃ² Bengasi, la sua cittÃ di origine, e salÃ¬ sul gommone per fuggire dalla guerra civile e rincorrere il sogno di fare il calciatore in Europa.Â ANSA – foto Ansa