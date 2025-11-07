Migranti, 72 sbarcano a Pozzallo: arrestati 3 scafisti egiziani

ImolaOggi CRONACA, News 2025

sbarchi pozzallo

La Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza hanno fermato tre egiziani per favoreggiamento dellâ€™immigrazione clandestina. LunedÃ¬ scorso, al porto di Pozzallo, Ã¨ arrivata una imbarcazione con a bordo 72 migranti bengalesi, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo essersi arenata nei pressi dellâ€™Isola delle Correnti, a Portopalo.

Grazie allâ€™attivitÃ  investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, Ã¨ stato possibile ricostruire le fasi del viaggio dell’imbarcazione, proveniente dalla Libia, e individuare i tre scafisti poi arrestati. ADNKRONOS – foto repertorio

Articoli correlati

sbarcati Sardegna

Migrante muore durante la traversata, arrestati due algerini

Favoreggiamento immigrazione clandestina, fermati 4 egiziani

Favoreggiamento immigrazione clandestina, fermati 4 egiziani

peschereccio

Migranti, 18 su un peschereccio tunisino: comandante si fingeva pescatore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *