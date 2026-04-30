Ministro degli Esteri israeliano: “Hamas dietro la Flotilla”

ImolaOggiESTERI, News 2026

ISRAELE Gideon Saar

”La forza motrice dietro la provocazione della flottiglia è Hamas, in collaborazione con provocatori professionisti, con l’obiettivo di sabotare la transizione alla seconda fase del piano di pace di Trump”. Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota, aggiungendo che ”Israele si impegna a garantire la libertà di navigazione.

Dato l’elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un’escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale”.
tgcom24.mediaset.it

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