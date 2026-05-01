Usa condannano la Flotilla e minacciano chi la sosterrÃ 

l dipartimento di Stato Usa condanna fermamente la “flottiglia di Gaza” intercettata dall’esercito israeliano al largo di Creta, definendola un’iniziativa filo Hamas e “controproducente”, e valuteranno “l’impiego degli strumenti a disposizione per imporre conseguenze a coloro che le forniscono sostegno”, appoggiando “le azioni legali intraprese dai nostri alleati contro di essa”.
Washington si aspetta “che tutti i nostri alleati intraprendano azioni decise contro questa insensata trovata politica, negando l’accesso ai porti, l’attracco, la partenza e il rifornimento alle imbarcazioni che partecipano alla flottiglia”. ANSA