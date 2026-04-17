Iran, ecco quanti soldati Usa sono stati inviati in guerra

Due portaerei, un’altra in arrivo, senza contare i cacciatorpedinieri (che lanciano missili) e militari: l’impegno americano sullo scenario bellico della guerra con l’Iran non sembra accennare ad una diminuzione ma anzi, appare in continuo aumento. Il Pentagono invierÃ nei prossimi giorni migliaia di soldati aggiuntivi in Medio Oriente. Le truppe si uniranno ai circa 50.000 militari che, secondo il Pentagono, sono impegnati nelle operazioni contro l’Iran. Tra le forze in dispiegamento ci sono anche i circa 6 mila militari a bordo della portaerei USS George H.W. Bush e delle navi da guerra che la accompagnano.

Il gruppo anfibio Boxer, composto da tre navi, Ã¨ partito la scorsa settimana dalle Hawaii e si trova ora a un paio di settimane dal Medio Oriente. L’11 UnitÃ di Spedizione dei Marines imbarcata comprende un battaglione di fanteria di oltre 800 uomini, oltre a elicotteri e mezzi da sbarco della Marina. Un’unitÃ simile, la 31 UnitÃ di Spedizione Ã¨ arrivata in Medio Oriente da Okinawa, in Giappone, alla fine di marzo.

NAVI

La portaerei USS Gerald R. Ford Ã¨ tornata nel Mar Mediterraneo, dopo riparazioni a Creta e Spalato in seguito a un incendio nella lavanderia, rafforzando ulteriormente la potenza di fuoco americana in una regione che ha visto un massiccio rafforzamento militare in vista di potenziali attacchi contro l’Iran.

La Us Navy – marina degli Stati Uniti – ha nel Mar Arabico la portaerei Abraham Lincoln, nove cacciatorpediniere e tre navi da combattimento litoranee.

Entrambe le portaerei hanno un equipaggio di migliaia di marinai e hanno squadriglie aeree composte da decine di aerei da guerra. Una terza portaerei, la Bush, starebbe doppiando l’Africa (lunedÃ¬ era oltre la Namibia) per arrivare probabilmente in Mar Rosso.

AEREI

Oltre agli aerei sulle portaerei, gli Stati Uniti hanno inviato decine di altri aerei da guerra in Medio Oriente, secondo i resoconti di intelligence open source su X, il sito web di tracciamento dei voli Flightradar24 e i resoconti dei media. Tra questi, i caccia stealth F-22 Raptor e F-35 Lightning, gli aerei da guerra F-15 e F-16 e il velivolo da rifornimento in volo KC-135, necessari per sostenere le loro operazioni.

DIFESE AEREE

Gli Usa hanno anche potenziato le loro difese aeree terrestri in Medio Oriente, mentre i numerosi cacciatorpediniere lanciamissili nella regione forniscono capacitÃ di difesa aerea in mare.

TRUPPE

Gli Stati Uniti hanno decine di migliaia di militari nelle basi in Medio Oriente, cui si Ã¨ aggiunta a fine marzo l’82 Divisione Aviotrasportata dell’Esercito: piÃ¹ di 1.000 soldati statunitensi dell’82 Divisione Aviotrasportata dell’Esercito. Il contingente di paracadutisti comprende un battaglione della 1 Brigata di Combattimento.

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