Narcotizza il marito e lo evira, arrestata bengalese

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carabinieri arresto

Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, Ã¨ in carcere a Salerno, lui, 41 anni, Ã¨ ricoverato in condizioni serie all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

Ãˆ quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, cittÃ  dell’Agro Nocerino Sarnese.Â I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh.
Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Il sospetto Ã¨ che l’uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. Successivamente, mentre dormiva, Ã¨ stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali. Il 41enne Ã¨ riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Angri che hanno avviato gli accertamenti.

Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all’arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate. ANSA

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