Rapina con pistola in un negozio: banditi con accento straniero

Firenze – Rapina in un negozio di abbigliamento, a Lastra a Signa. Ãˆ successo intorno alle 18:30 nel pomeriggio, domenica 19 aprile, quando due persone con il volto coperto da passamontagna sono entrate improvvisamente nellâ€™esercizio commerciale Tani59 Rosso situato in via Livornese, nei pressi della rotonda dellâ€™Ipercoop.

Pistola puntata contro la responsabile, portati via 1000 euro

Uno dei due, armato di pistola (da capire se vera o giocattolo) e con accento straniero, ha quindi minacciato la responsabile, intimandole di consegnare il contenuto della cassa, che in base a una prima stima si aggirerebbe intorno ai mille euro. Presi i soldi, i due si sono dati alla fuga. Momenti di grande paura sia per la responsabile del negozio che per i clienti che erano presenti al momento della rapina.

Le indagini dei carabinieri

Sullâ€™episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa, che sono rapidamente arrivati sul posto. Indizi utili alle indagini potrebbero arrivare dallâ€™analisi delle telecamere stradali, che sono numerose nella zona, vista anche la vicinanza con unâ€™arteria strategica come la Firenze-Pisa-Livorno.

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