UE, Eurostat: 20,9% della popolazione a rischio povertÃ 

Nel 2025, 92,7 milioni di persone nellâ€™Ue, ovvero il 20,9 per cento della popolazione, erano a rischio di povertÃ o esclusione sociale

Lo rivelano i dati Eurostat sulle statistiche dellâ€™Ue sul reddito e le condizioni di vita per il 2025. Queste persone vivevano in nuclei familiari che presentavano almeno uno dei tre seguenti fattori di rischio di povertÃ ed esclusione sociale: rischio di povertÃ , grave deprivazione materiale e sociale e vivere in un nucleo familiare con unâ€™intensitÃ lavorativa molto bassa.

Rispetto al 2024, il numero di persone a rischio Ã¨ diminuito di 600.000 unitÃ (da 93,3 milioni, pari al 21,0 per cento della popolazione).

La percentuale piÃ¹ alta di persone a rischio di povertÃ o esclusione sociale Ã¨ stata registrata in Bulgaria (29,0 per cento), seguita da Grecia (27,5 per cento) e Romania (27,4 per cento). Al contrario, le percentuali piÃ¹ basse sono state registrate in Repubblica Ceca (11,5 per cento), Polonia (15,0 per cento) e Slovenia (15,5 per cento). Lâ€™Italia ha registrato il 22,6 per cento.

www.agenzianova.com