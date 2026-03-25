Confesercenti-Cer, italiani piÃ¹ poveri di 20 anni fa

ROMA, 25 MAR – Cala il potere d’acquisto (-3,2%), si spende il 23% in piÃ¹ per acquistare il 15% in meno rispetto al 2005. E il 2026, che doveva portare una svolta, sarÃ un anno sulle montagne russe: lo shock dovuto al conflitto in Iran potrebbe far risalire l’inflazione al +2,9%, cancellando circa 3,9 miliardi di consumi.

A lanciare l’allarme Ã¨ uno studio del Cer per Confesercenti che approfondisce l’impatto economico della guerra in Iran sull’economia italiana, secondo cui il balzo atteso dell’inflazione nel 2026 – si legge – “di fatto azzererebbe l’aumento del reddito disponibile reale – che segnerebbe appena un +0,1%, – e cancellerebbe circa 3,9 miliardi di crescita prevista dei consumi, giÃ soffocati dalla corsa dei costi incomprimibili, in particolare l’energia, che ormai assorbono il 42% del bilancio delle famiglie“.

Tutto ciÃ² in un’economia “che arriva da un lungo ciclo di impoverimento relativo, in cui famiglie e imprese hanno perso margini di tenuta”. Tra il 2005 e il 2025 – ricorda lo studio – gli occupati sono aumentati di circa 1,4 milioni, passando da 22,7 a 24,1 milioni. Nello stesso periodo, perÃ², il reddito unitario totale da lavoro Ã¨ diminuito del 9,3%, con una perdita media di 4.400 euro.

Al netto dell’inflazione, i consumi si riducono del 15%, pari a 133 miliardi di euro in meno, circa 5.000 euro di spesa ‘sparita’ a famiglia. A pesare ulteriormente la crescita delle spese incomprimibili. Casa, energia, trasporti, assicurazioni, sanitÃ , servizi finanziari e altre voci essenziali assorbono ormai il 42% del bilancio delle famiglie, in media circa 14.300 euro.

La nuova fiammata di petrolio e gas aggrava dunque una tendenza giÃ in atto da anni, quella dell’espansione continua dei costi fissi, che riduce la possibilitÃ di acquistare altri beni e servizi. “Il 2026 poteva e doveva essere l’anno della svolta per l’economia italiana.

La guerra in Iran, che si aggiunge al dramma ucraino, ci obbliga invece a rivedere le prospettive dei prossimi mesi” e “il timore Ã¨ che il nuovo shock fermi il recupero del potere d’acquisto e colpisca con forza un sistema Paese che, in termini economici, Ã¨ per molti aspetti piÃ¹ fragile di venti anni fa”, commenta Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti. (ANSA).