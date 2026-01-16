Bankitalia: incertezze sull’economia frenano i consumi delle famiglie

ROMA, 16 GEN – Il mercato del lavoro che si indebolisce e le attese prudenti sul futuro dell’economia rallentano i consumi delle famiglie che stanno aumentando il risparmio. E’ quanto scrive la Banca d’Italia nel bollettino economico secondo cui “nel terzo trimestre la spesa delle famiglie Ã¨ lievemente cresciuta. La propensione al risparmio Ã¨ ulteriormente salita, collocandosi su valori tra i piÃ¹ elevati dalla crisi finanziaria globale, escludendo quelli anomali osservati durante la pandemia”.

Secondo le stime di Via Nazionale “i consumi hanno continuato a espandersi in misura contenuta anche nei mesi autunnali, risentendo dell’indebolimento delle prospettive sul mercato del lavoro e di attese prudenti delle famiglie sull’evoluzione del quadro macroeconomico”. (ANSA)

