Padova, picchia la moglie con un manico di scopa: arrestato tunisino

Un 50enne tunisino è stato arrestato in flagranza a Padova per aver picchiato la moglie con calci, pugni e un manico di scopa

La donna ha riportato la frattura di una costola. Gli agenti sono intervenuti sabato sera nella loro abitazione, dove i vicini avevano segnalato una lite violenta con invocazioni di aiuto da parte della donna, una 56enne padovana. Una volta entrati nell’appartamento, l’hanno trovata a terra in lacrime, mentre lui brandiva ancora il manico della scopa e tentava di impedire l’ingresso ai poliziotti.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe tentato di aggredire anche gli agenti. Una volta fatto salire sulla volante, avrebbe quindi infranto il finestrino posteriore a calci, danneggiando così anche l’auto di servizio. L’uomo, che si sarebbe reso responsabile di episodi violenti nei confronti della moglie anche in precedenza, è stato arrestato dopo l’attivazione della procedura del codice rosso, ed è stato portato presso il carcere Due Palazzi di Padova. La donna, accompagnata subito al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

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