Ucciso a 23 anni durante una rissa: chiesto giudizio immediato per 6 pakistani

ROVIGO – La procura di Rovigo ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dei 6 pakistani coinvolti nellâ€™omicidio del 23enne tunisino Amine Gara, ucciso con un coccio di bottiglia durante una rissa lo scorso 19 luglio in centro a Rovigo.

La vicenda

Durante le indagini della squadra mobile di Rovigo Ã¨ emerso che l’incursione fatale Ã¨ stata organizzata dagli imputati come rappresaglia in risposta a un episodio precedente in cui il 23enne aveva aggredito uno dei pakistani.

Le accuse

Tra le accuse anche il tentato omicidio di F. M., amico e connazionale della vittima, il concorso anomalo in omicidio e la rissa. Per lâ€™omicidio premeditato di Gara, il procuratore Manuela Fasolato ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di H.A., 28 anni, attualmente in carcere a Padova: sarebbe stato lui nel corso della rissa a colpire a morte il 23enne con il collo di una bottiglia di vetro infranta.

Per il tentato omicidio in concorso di F. M., lâ€™amico di Gara, sono invece chiamati a giudizio il 32enne T.M.Q., il 28enne H.A. e il trentenne A.A., perchÃ© nel corso della rissa Â«concorrevano a compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di F.M.Â». Il ragazzo, che ha riportato gravi lesioni permanenti, si Ã¨ salvato solo grazie all’intervento dei sanitari.

Gli stessi tre, con altri tre pakistani (uno dei quali di 19 anni) e in concorso con R.T.U. per il quale perÃ² la procura procede separatamente, sono indagati per concorso anomalo con H.A. nellâ€™omicidio premeditato di Gara e di concorso anomalo nel tentato omicidio di F.M. Agli altri pakistani, indagati per aver partecipato alla rissa ma non in carcere, la procura di Rovigo ha comunicato lâ€™avviso di conclusione delle indagini.

