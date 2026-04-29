Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico

Momenti di paura a Londra, nel quartiere di Golders Green, noto per la presenza di una vasta comunitÃ ebraica osservante

Due persone sono state accoltellate in strada. Secondo quanto riferito dal gruppo di sicurezza locale Shomrim, l’aggressore Ã¨ stato visto correre lungo Golders Green Road con un coltello in mano, prendendo di mira alcuni passanti.

“Un uomo Ã¨ stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di colpire membri della comunitÃ ebraica”, si legge nella nota del servizio di vigilanza, i cui agenti hanno fermato l’aggressore.

L’uomo Ã¨ stato bloccato inizialmente dagli addetti alla sicurezza e poi preso in custodia dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti utilizzando anche un taser per immobilizzarlo definitivamente. I due feriti sono stati assistiti dai volontari dell’organizzazione Hatzola. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. L’accoltellamento arriva dopo una serie di attacchi antisemiti condotti nella capitale britannica.

Il premier britannico Keir Starmer si Ã¨ detto “profondamente preoccupato” per l’attacco. “Ãˆ in corso un’indagine della polizia, e credo che dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere l’indagine ed essere assolutamente chiari nella nostra determinazione ad affrontare questo tipo di reati, dopo che ne abbiamo visti troppi di recente”, ha aggiunto il primo ministro parlando a margine del Question Time alla Camera dei Comuni.

Le parole del ministero degli Esteri israeliano

“Basta parole. Il Regno Unito deve agire in modo deciso e urgente” contro l’antisemitismo che “infetta l’intero Paese”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano dopo il ferimento di due persone nel quartiere ebraico di Golders Green a Londra. “Dopo gli attacchi alle sinagoghe, alle istituzioni ebraiche, alle ambulanze comunitarie e ora agli ebrei presi di mira a Golders Green, il governo britannico non puÃ² piÃ¹ sostenere che la situazione sia sotto controllo”, aggiunge il post.

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