Roma, 62enne con la kippah insultato e aggredito da nordafricani

Prima Ã¨ stato insultato, poi picchiato. Vittima un uomo, possibile vittima di una aggressione antisemita

Il 62enne, poi finito in ospedale, indossava infatti una kippah, tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini ebrei osservanti, aspetto che potrebbe avvalorare l’ipotesi di una possibile aggressione antiebraica. A picchiarlo un gruppo di cittadini nordafricani, poi scappati prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sono stati diversi i testimoni che hanno notato il 62enne mentre veniva avvicinato con fare minaccioso da almeno due giovani nordafricani, mentre camminava intorno alle 15:00 di ieri – domenica 19 aprile – in via Gerolamo Cardano. Dopo essere stato insultato in arabo l’aggressione a calci e pugni. Le grida dell’uomo hanno poi messo in fuga i due violenti. Richiesto l’intervento al 112, il 62enne romano Ã¨ stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall’ambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.

Ipotesi aggressione antisemita

Sul posto oltre al personale sanitario sono intervenute le forze dell’ordine che al loro arrivo hanno trovato solamente il 62enne ferito. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo sull’accaduto. Elementi utili potrebbero arrivare anche dalla descrizione di alcuni testimoni che hanno poi raccontato quanto accaduto sui canali social dei gruppi di quartiere di Marconi: “Un gruppo di arabi ha aggredito un signore grande perchÃ© aveva il copricapo essendo ebreo – uno delle centinaia di commenti che si legge su Facebook -. Ãˆ stato prima insultato e poi aggredito”. […]

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