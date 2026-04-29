Preso piromane dei cassonetti ai Parioli, è un bosniaco con 31 alias

Ha bruciato i cassonetti ai Parioli. Protagonista un 26enne bosniaco senza dimora che, nel tempo, ha avuto l’abitudine di utilizzare vari alias – 31, in titolare – fuggire ai controlli. Infatti, si è presentato come Julius Caesar, Dan August (protagonista dell’omonima serie televisiva statunitense) e Steve Rogers, noto come Capitan America, personaggio creato da Joe Simon e Jack Kirby apparso nei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics o al cinema con gli “Avengers”.

Incendio ai Parioli: cassonetti a fuoco

I fatti sono accaduti il 10 aprile in via Paisiello quando diverse segnalazioni hanno allertato la presenza di contenitori dati alle fiamme. Sul posto fu immediato l’intervento dei pompieri, i quali hanno domato le lingue di fuoco impedendo così che si propagassero alle vetture in sosta. Attraverso le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile risalire all’identità dell’uomo.

Il “re” degli alias

Ciò che è emerso nel corso degli accertamenti è stata una caratteristica del 26enne. Ovvero un pregiudicato con ben 31 “alias” a carico. A essere utilizzati sono stati nomi di celebri personaggi storici e icone del panorama internazionale. I carabinieri hanno denunciato il ragazzo con l’accusa di incendio doloso. Inoltre, i militari hanno presentato alla magistratura la richiesta per l’emissione di un’idonea misura cautelare personale nei confronti dell’indagato.

www.romatoday.it