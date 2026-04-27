Figlio di Segre: ‘non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera Anpi’

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre

MILANO – “Non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera dell’Anpi”: Ã¨ quanto ha detto all’ANSA Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, che ha sfilato al corteo del 25 aprile a Milano insieme alla Brigata Ebraica con lo striscione di ‘Sinistra per Israele’.

Belli Paci non Ã¨ d’accordo con le accuse rivolte all’Anpi dal presidente della ComunitÃ  ebraica di Milano Walker Maghnagi, ma Ã¨ comunque convinto che “i commenti del presidente Pagliarulo siano inaccettabili. E’ inaccettabile dare la colpa di quanto Ã¨ successo a chi l’ha subito. Questa non Ã¨ l’Anpi a cui sono iscritto e di cui sarei dirigente”. (ANSA)

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