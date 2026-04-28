Minetti, ‘notizie false su di me’. Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’

“Le informazioni diffuse sono “prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”
Lo afferma Nicole Minetti in riferimento agli articoli del ‘Fatto Quotidiano’, annunciando di aver dato mandato ai propri legali affinchÃ© “procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”.
Nicole Minetti ha anche dato mandato ai propri avvocati di “procedere con le opportune azioni legali nei confronti dei giornalisti e della testata giornalistica coinvolta, nelle sedi competenti”.
“Si confida altresÃ¬ nell’intervento delle competenti autoritÃ – conclude Minetti – affinchÃ© venga fatta piena luce sulla vicenda e vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari”.ANSA