Minetti, ‘notizie false su di me’. Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Nicole Minetti

“Le informazioni diffuse sono “prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”

Lo afferma Nicole Minetti in riferimento agli articoli del ‘Fatto Quotidiano’, annunciando di aver dato mandato ai propri legali affinchÃ© “procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”.

Nicole Minetti ha anche dato mandato ai propri avvocati di “procedere con le opportune azioni legali nei confronti dei giornalisti e della testata giornalistica coinvolta, nelle sedi competenti”.

“Si confida altresÃ¬ nell’intervento delle competenti autoritÃ  – conclude Minetti – affinchÃ© venga fatta piena luce sulla vicenda e vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari”.ANSA

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