Bologna, marocchino evade dai domiciliari e aggredisce due poliziotti

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La polizia di Bologna ha arrestato un 34enne di origine marocchina, giÃ  noto alle forze dell’ordine, con le accuse di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

L’uomo, avvicinato per un controllo la sera del 25 aprile nel piazzale est della stazione centrale, avrebbe spintonato con violenza un agente per darsi alla fuga: si sarebbe infatti dovuto trovare agli arresti domiciliari a Budrio, dopo un recente arresto per tentata rapina aggravata.

Durante l’inseguimento a piedi, dalla stazione fino al centro storico, avrebbe colpito con una gomitata un secondo poliziotto, causandogli una contusione. La fuga si Ã¨ conclusa nei pressi di via Irnerio dove le pattuglie, anche grazie ai rinforzi inviati dalla centrale operativa, sono riuscite a bloccarlo.
tgcom24.mediaset.it

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