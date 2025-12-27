Grazia a un ex scafista? Errore incomprensibile. Lo Stato non puÃ² essere il Babbo Natale dei criminali

Perdonare chi ha fatto morire 49 immigrati puÃ² far passare un messaggio pericoloso

di Vittorio Feltri – Qualcuno ha affermato, a proposito della grazia concessa dal presidente Mattarella ad un cittadino libico condannato con sentenza passata in giudicato a trent’anni di galera, che la decisione Ã¨ stata giusta poichÃ© si Ã¨ tenuto conto della verde etÃ del ristretto, della sua condotta ineccepibile in carcere e del fatto che siamo nel periodo natalizio, che ci imporrebbe di essere teneri.

Mi tocca esprimere alcune osservazioni. Innanzitutto, la giovane etÃ non Ã¨, nÃ© puÃ² diventare, una scriminante morale. Tantomeno giuridica. Un crimine resta tale a prescindere dall’anagrafe di chi lo compie. E quando il crimine Ã¨ grave, gravissimo, l’etÃ dell’autore non attenua nulla, semmai aggrava la responsabilitÃ di uno Stato che decide di assolvere o perdonare.

L’idea secondo cui “se uno Ã¨ giovane merita un’altra possibilitÃ ” Ã¨ una scorciatoia emotiva che ci ha giÃ prodotto danni enormi. Ãˆ esattamente questa mentalitÃ giustificazionista ad aver alimentato l’esplosione della violenza giovanile, il collasso delle carceri minorili e la diffusione di un’idea tossica di irresponsabilitÃ permanente. Giovani sÃ¬, ma innocenti no. Qui non stiamo parlando di un ragazzo che ha rubato un motorino o fatto una bravata. Parliamo di un uomo giudicato reo di traffico di esseri umani e ritenuto responsabile della morte per asfissia di 49 persone. Quarantanove.

Non contrabbandava sigarette, non trasportava scatolette di tonno: trasportava esseri umani, trattati come merce, caricati su imbarcazioni fatiscenti, esposti consapevolmente al rischio di morte. Questo non Ã¨ soltanto un crimine contro l’umanitÃ . Ãˆ anche un crimine contro lo Stato italiano, contro la sua sovranitÃ , contro il controllo delle sue frontiere. Ed Ã¨ per questo che la decisione del Capo dello Stato di concedere la grazia appare, a mio avviso, un errore incomprensibile. Il messaggio che passa Ã¨ immorale: violare le nostre frontiere, lucrare sulla disperazione, provocare decine di morti puÃ² essere, in fondo, perdonato. E questo in un momento storico in cui il Paese Ã¨ giÃ stremato da insicurezza, illegalitÃ diffusa e pressione migratoria incontrollata. Mi stupisce, e lo dico con amarezza, che anche il ministro della Giustizia abbia dato il proprio assenso.

Qui non si tratta di essere “piÃ¹ buoni a Natale”. La bontÃ non consiste nello smantellare il principio di responsabilitÃ penale, secondo il calendario. La misericordia non Ã¨ l’abolizione della giustizia. Tutti meritano una seconda possibilitÃ , ok. Bene. Ma che cosa significa, in questo caso, “seconda possibilitÃ ”?

Liberare un uomo responsabile della morte di 49 persone? Dargli l’opportunitÃ di rifarlo? PerchÃ© Ã¨ questo, nei fatti, il rischio concreto. Ora si pone almeno una questione residuale, ma fondamentale: qualora quest’uomo, godendo della riduzione della pena e avendo giÃ scontato 10 anni, potesse accedere adesso, in virtÃ¹ della grazia, alle misure alternative alla detenzione, che gli consentirebbero di uscire dal carcere e di lavorare in Italia, ci auguriamo che, piuttosto che starsene a piede libero sul nostro territorio, venga immediatamente rimpatriato. Lo abbiamo mantenuto per anni a spese dei contribuenti italiani nei nostri istituti di pena.

Se lo si Ã¨ voluto graziato, allora che lasci la penisola, affinchÃ© non se ne vada a zonzo nel Belpaese. Subito. Senza ambiguitÃ . Senza ulteriori concessioni. E ci auguriamo, soprattutto, che nel suo Paese non gli venga offerta un’altra “seconda possibilitÃ ” di organizzare nuovi massacri, nuovi traffici di esseri umani, nuovi barconi, nuove morti. Auspichiamo che cambi mestiere e moralitÃ . Questa grazia non avrebbe dovuto essere regalata.

Lo Stato italiano non Ã¨ il Babbo Natale dei criminali extracomunitari che ci portano clandestini, qualche volta persino facendoli crepare in mare. La pena si sconta per intero e non “soltanto un po’” e la buona condotta in cella, fosse anche impeccabile, non puÃ² comportare che si faccia eccezione davanti ad una strage di 49 esseri umani.

Fingere che l’etÃ cancelli la colpa Ã¨ una favola pericolosa che l’Italia non puÃ² piÃ¹ permettersi di raccontare.

Il cattivo esempio fornito da questo individuo incide psicologicamente su molti giovani italiani che in quanto a imbecillitÃ hanno giÃ dimostrato di essere attrezzatissimi.

www.ilgiornale.it