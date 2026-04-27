Quirinale scrive al ministero della Giustizia: ‘Chiarire sulla grazia a Minetti’

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti

“In riferimento – si legge – al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsitÃ degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.

Il ministero avvia le verifiche, i primi esiti entro 24 ore

Il ministero della Giustizia ha avviato le verifiche richieste dal Quirinale in riferimento alle concessione della grazia a Nicole Minetti e un’eventuale primo esito potrebbe arrivare entro le 24 ore.

A quanto si apprende, gli uffici di via Arenula stanno effettuando gli opportuni accertamenti con la procura generale della Corte di Appello di Milano da cui Ã¨ arrivato il parere favorevole, non vincolante. Parere firmato da sostituto Gaetano Brusa, giÃ presidente del tribunale di Sorveglianza di Genova.

Il ministero ha aperto un’istruttoria interna sul caso e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa.Â ANSA