Evaso dal carcere minorile di Torino, romeno fermato in Olanda

TORINO, 20 APR – Ãˆ stato rintracciato e fermato in Olanda un diciassettenne evaso dal Centro di prima accoglienza di Torino mentre era in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Per il giovane Ã¨ stato avviato l’iter per l’emissione del mandato d’arresto europeo in vista dell’estradizione.

Il minorenne si era allontanato il 9 aprile da una comunitÃ di Acqui Terme (Alessandria) e, armato di coltello, aveva tentato prima di rubare un’auto a una ragazza, riuscendo poi subito dopo a rapinarne una a un anziano. Dopo l’episodio era stato bloccato dai carabinieri. â€¨ Trasferito al Cpa del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, era evaso lo scorso 12 aprile. L’udienza di convalida di arresto si era svolta in contumacia.Â ANSA