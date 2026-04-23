Carcere Rovigo, sventato piano di evasione con uso di un elicottero

ROVIGO, 23 APR – La Polizia penitenziaria di Rovigo ha sventato un piano di evasione dal carcere di un detenuto ristretto al regime detentivo speciale che sarebbe dovuta avvenire con il supporto di complici all’esterno e con l’impiego di un elicottero e la successiva fuga all’estero, anche attraverso possibili azioni cruente. La scoperta Ã¨ avvenuta dopo un’attivitÃ di controllo e perquisizione all’interno delle celle dove sono stati trovati telefonini cellulari illegalmente introdotti nella sezione di alta sicurezza e nascosti in aree comuni.

Il rinvenimento degli apparecchi ha portato all’iscrizione di un procedimento penale per alcuni detenuti per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La procura ha quindi disposto ulteriori approfondimenti investigativi, disponendo accertamenti tecnici sui cellulari sequestrati, scoprendo cosÃ¬ il piano di fuga di un detenuto. Pertanto il vertice dell’istituto penitenziario ha predisposto un’azione preventiva vanificando l’evasione .

Del fatto Ã¨ stato informato il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Padova e il prefetto di Rovigo, attuando un intensificazione della vigilanza esterna al carcere e rafforzando i livelli di sicurezza perimetrale e di alcuni luoghi sensibili della cittÃ di Rovigo. (ANSA)